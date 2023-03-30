Суспільство

У Харкові закрили для відвідування ще одне кладовище

30 Березня 2023 16:45
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Кладовище “Сосни” у Харкові закрили для відвідування.

Про це 30 березня проінформувала пресслужба міської ради.

Кладовище розташоване на вул. Генерала Удовиченка у Київському районі. За даними міської ради, цвинтар перебував під обстрілами, тому перебувати там небезпечно.

“Зараз територія цвинтаря повністю не обстежена щодо наявності вибухонебезпечних предметів і не визнана безпечною. Таким чином, цвинтар “Сосни” закритий для відвідування”, — сказано у повідомленні.

Поховання на цвинтарі “Сосни” здійснюють у робочому порядку після погодження із керівництвом. Для цього необхідно звернутися за тел.: (050) 402-58-45, (050) 364-11-92.


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