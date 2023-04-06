Суспільство

У Харкові закрили для відвідування кладовища №15 та 16

6 Квітня 2023 11:55
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У Харкові з 6 квітня кладовища №15 та 16 закриті для відвідувань.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.

“Таке рішення було ухвалене на підставі рекомендацій ГУ ДСНС України в Харківській області, оскільки територія цих кладовищ перебувала під ракетно-артилерійськими обстрілами, і є ймовірність наявності там вибухонебезпечних предметів”, — сказано у повідомленні.

Кладовище №15 у Харкові розташоване на пров. Дубініна, кладовище №16 — на вул. Сьомої Гвардійської Армії.

“Вхід на цвинтарі стане можливим тільки після повного обстеження їхньої території та знешкодження мін, ракет, снарядів, що не розірвалися”, — повідомили у міській раді.

Також у міській раді закликали напередодні та під час великодніх свят і поминальних днів уникати відвідування інших міських цвинтарів та меморіалів.

Раніше міська рада заборонила відвідувати кладовища №17 та “Сосни”. Міська рада попросила 2023 року утриматися від відвідування кладовищ.

“Були влучання на цвинтарях №2, 4, 8, 10, 13, 17, 18. Майже всі постраждали. Але ми прибрали й впорядкували територію, завезли пісок. Так, знаходили там небезпечні предмети, тож краще утриматися від відвідування цвинтарів. Ми звернулися до міськради, щоб залучити поліцейських та працівників ДСНС до патрулювання цвинтарів у святкові дні”, — цитує пресслужба міської ради головного інженера КП “Ритуал” Михайло Маслій.


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