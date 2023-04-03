У центрі тимчасово окупованого Мелітополя вибухнула автівка, – Федоров

Уранці 3 квітня у тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області вибухнув автомобіль. Одному постраждалому надали медичну допомогу.

Про це інформує мер Мелітополя Іван Федоров.

“У Мелітополі знову зафіксована несправність автомобіля” – написав міський голова.

Повідомляється про вибух авто на проспекті Богдана Хмельницького, на місце одразу ж виїхали швидкі.

“У якого зрадника на цей раз коротке замикання в машині, уточнюємо”, – додав Федоров.

Пропагандисти пишуть, що під час вибуху автомобіля одна людина постраждала. Їй надається медична допомога.