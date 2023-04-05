Суспільство

У центрі Харкова знесуть три аварійних будинки

5 Квітня 2023 09:15
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У Харкові мають знести три об’єкти, що зазнали пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Всі вони розташовані у Київському районі міста.

Рішення затвердили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Йдеться про будівлі:

  • на вул. Свободи 11/13;
  • на вул. Мироносицькій, 34;
  • на вул. Мироносицькій, 32.

Ці будівлі зазнали руйнувань під час російських ракетних ударів по центру Харкова.

Будинки розташовані за будівлею обласної адміністрації, по якій РФ вдарила 1 березня 2022 року, після того в район Будинку рад було ще кілька влучань.


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