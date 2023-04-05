У центрі Харкова знесуть три аварійних будинки

У Харкові мають знести три об’єкти, що зазнали пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Всі вони розташовані у Київському районі міста.
Рішення затвердили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Йдеться про будівлі:
- на вул. Свободи 11/13;
- на вул. Мироносицькій, 34;
- на вул. Мироносицькій, 32.
Ці будівлі зазнали руйнувань під час російських ракетних ударів по центру Харкова.
Будинки розташовані за будівлею обласної адміністрації, по якій РФ вдарила 1 березня 2022 року, після того в район Будинку рад було ще кілька влучань.
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