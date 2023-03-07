У битві за Бахмут ПВК “Вагнера” втрачає найбільш ефективні підрозділи, – ISW

Битва за Бахмут фактично знищила найкращі підрозділи ПВК “Вагнера”, позбавивши армію РФ найбільш ефективних штурмових груп.

Тривалі бої за численні невеликі населені пункти на північ і на південь від Бахмута Донецької області виснажили підрозділи бойовиків “Вагнера”. Аналітики ISW припускають, що незабаром перед фінальною частиною боїв за взяття міста в Бахмуті ключову роль знову можуть віддати штурмовим підрозділам ПВК.

Можливість завдати шкоди елітним бойовикам “Вагнера”, а також іншим елітним підрозділам, якщо вони будуть задіяні, в умовах оборонної міської війни, сприятиме українським військам.

Керівник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин, мабуть, побоюється, що його сили дарма витрачаються саме в такий спосіб. Раніше Пригожин стверджував, що якщо його бойовики не отримають необхідних боєприпасів та підкріплень, то всі зусилля щодо штурму Бахмута можуть бути марними.

Ключові висновки ISW:

Українські збройні сили поки що продовжуватимуть захищати Бахмут.

Бахмут немає принципового значення ні з оперативному, ні з стратегічному плані. Але бої за Бахмут набули стратегічного значення через нинішній склад російських сил, дислокованих у цьому районі.

Кремль повертається до своїх раніше безуспішних кампаній із набору добровольців, щоб уникнути другої хвилі мобілізації.

Окупанти застосували новий тип керованої авіабомби проти українських цілей на тлі нестачі високоточних ракет, що зберігається.

Російські війська продовжували завдавати наземних ударів на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.

Російські бойовики закріпили територіальні завоювання у Бахмуті, але ще не оточили місто та не змусили українські війська відступити.

Війська РФ продовжують боротися за збереження контролю над дельтою річки Дніпро у Херсонській області.

Російське військове командування не може належним чином озброїти свої сили, незважаючи на те, що сили дедалі частіше ведуть ближній бій.

Українські офіційні особи повідомили про можливі військові злочини Росії в Україні.