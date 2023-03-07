Суспільство

У битві за Бахмут ПВК “Вагнера” втрачає найбільш ефективні підрозділи, – ISW

7 Березня 2023 08:14
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війна, бахмут, вагнер

Битва за Бахмут фактично знищила найкращі підрозділи ПВК “Вагнера”, позбавивши армію РФ найбільш ефективних штурмових груп.

Тривалі бої за численні невеликі населені пункти на північ і на південь від Бахмута Донецької області виснажили підрозділи бойовиків “Вагнера”. Аналітики ISW припускають, що незабаром перед фінальною частиною боїв за взяття міста в Бахмуті ключову роль знову можуть віддати штурмовим підрозділам ПВК.

Можливість завдати шкоди елітним бойовикам “Вагнера”, а також іншим елітним підрозділам, якщо вони будуть задіяні, в умовах оборонної міської війни, сприятиме українським військам.

Керівник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин, мабуть, побоюється, що його сили дарма витрачаються саме в такий спосіб. Раніше Пригожин стверджував, що якщо його бойовики не отримають необхідних боєприпасів та підкріплень, то всі зусилля щодо штурму Бахмута можуть бути марними.

Ключові висновки ISW:

  • Українські збройні сили поки що продовжуватимуть захищати Бахмут.
  • Бахмут немає принципового значення ні з оперативному, ні з стратегічному плані. Але бої за Бахмут набули стратегічного значення через нинішній склад російських сил, дислокованих у цьому районі.
  • Кремль повертається до своїх раніше безуспішних кампаній із набору добровольців, щоб уникнути другої хвилі мобілізації.
  • Окупанти застосували новий тип керованої авіабомби проти українських цілей на тлі нестачі високоточних ракет, що зберігається.
  • Російські війська продовжували завдавати наземних ударів на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.
  • Російські бойовики закріпили територіальні завоювання у Бахмуті, але ще не оточили місто та не змусили українські війська відступити.
  • Війська РФ продовжують боротися за збереження контролю над дельтою річки Дніпро у Херсонській області.
  • Російське військове командування не може належним чином озброїти свої сили, незважаючи на те, що сили дедалі частіше ведуть ближній бій.
  • Українські офіційні особи повідомили про можливі військові злочини Росії в Україні.

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