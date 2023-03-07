У битві за Бахмут ПВК “Вагнера” втрачає найбільш ефективні підрозділи, – ISW

Битва за Бахмут фактично знищила найкращі підрозділи ПВК “Вагнера”, позбавивши армію РФ найбільш ефективних штурмових груп.
Тривалі бої за численні невеликі населені пункти на північ і на південь від Бахмута Донецької області виснажили підрозділи бойовиків “Вагнера”. Аналітики ISW припускають, що незабаром перед фінальною частиною боїв за взяття міста в Бахмуті ключову роль знову можуть віддати штурмовим підрозділам ПВК.
Можливість завдати шкоди елітним бойовикам “Вагнера”, а також іншим елітним підрозділам, якщо вони будуть задіяні, в умовах оборонної міської війни, сприятиме українським військам.
Керівник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин, мабуть, побоюється, що його сили дарма витрачаються саме в такий спосіб. Раніше Пригожин стверджував, що якщо його бойовики не отримають необхідних боєприпасів та підкріплень, то всі зусилля щодо штурму Бахмута можуть бути марними.
Ключові висновки ISW:
- Українські збройні сили поки що продовжуватимуть захищати Бахмут.
- Бахмут немає принципового значення ні з оперативному, ні з стратегічному плані. Але бої за Бахмут набули стратегічного значення через нинішній склад російських сил, дислокованих у цьому районі.
- Кремль повертається до своїх раніше безуспішних кампаній із набору добровольців, щоб уникнути другої хвилі мобілізації.
- Окупанти застосували новий тип керованої авіабомби проти українських цілей на тлі нестачі високоточних ракет, що зберігається.
- Російські війська продовжували завдавати наземних ударів на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.
- Російські бойовики закріпили територіальні завоювання у Бахмуті, але ще не оточили місто та не змусили українські війська відступити.
- Війська РФ продовжують боротися за збереження контролю над дельтою річки Дніпро у Херсонській області.
- Російське військове командування не може належним чином озброїти свої сили, незважаючи на те, що сили дедалі частіше ведуть ближній бій.
- Українські офіційні особи повідомили про можливі військові злочини Росії в Україні.