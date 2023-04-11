Тест на визначення рівня англійської — дуже популярний спосіб визначення знань кандидата в IT-компаніях та інших фірмах, що працюють на західних ринках. Якщо ви активно шукаєте роботу, доведеться проходити його знову і знову. Експерти школи Speak Up радять підготуватися до цього й отримати оцінку просто зараз. Дуже важливо знати, з якими завданнями ви можете зустрітися та якому рівню вимог вам слід відповідати.

Необхідний мінімум — B1

Сертифікат Intermediate в IT-сфері, інтернет-маркетингу та продажах відкриває доступ до міжнародних проєктів. З ним ви можете претендувати на посаду рівня Junior, тобто спеціаліста початкового рівня. Щоб отримати його, доведеться підтвердити такі знання:

вміння будувати прості речення в усіх формах теперішнього часу, а також у Past Simple, Future Simple та Past Continuous;

можливість дати відповідь на запитання, яке містить базову технічну чи економічну інформацію;

вміння користуватись модальними дієсловами;

можливість підтримувати нескладні розмови та сприймати описи певних явищ на слух.

Оптимально для кар’єрного зростання — B2

Upper Intermediate — сертифікат, який відкриває перед вами більшість дверей. З ним можна претендувати на посаду середнього рівня (Middle), а в деяких випадках — навіть Senior, тобто провідного спеціаліста, готового вести за собою команду. Якщо ви плануєте досягти такого рівня, вам потрібно знати:

як використовуються часи Perfect та Perfect Continuous;

як написати ділового листа, дотримуючись корпоративної етики;

як підтримати розмову на тему бізнесу та особистих справ;

як правильно розуміти складні терміни в технічних інструкціях.

Важливе досягнення — C1

Англійська рівня Advanced дає змогу працювати в мультинаціональних командах. Вона передбачає розуміння акцентів та культурних особливостей різних країн. Щоб отримати такий сертифікат, ви повинні:

розуміти сленг та жаргонні вирази — професійні й не тільки;

читати книги, технічну документацію та листи, не адаптовані для носіїв інших мов;

правильно вживати всі можливі часи, користуватися інверсією та непрямою мовою;

вміти вести складне бізнес-листування та писати тексти, що продають.

Важливо також розуміти, що C1 — це ще не вершина знання англійської мови. Навіть якщо дотримуватися формалізованої шкали, то попереду ще лишається рівень C2 (Proficiency). Але насправді досконалість не має меж — завжди є чому вчитися, завжди є до чого прагнути.