Суспільство

Терехов підписав розпорядження про завершення опалювального сезону у Харкові

5 Квітня 2023 14:22
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опалення

Погода дозволяє завершити опалювальний сезон раніше 15 квітня. Відповідне розпорядження вже підписане, і відзавтра «Харківські теплові мережі» припинять подавати тепло.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Відключення тепла раніше запланованого терміну дасть змогу зекономити ресурси під час війни. Дякую нашим тепловикам, які прикладали надзусилля, щоб протягом останніх пів року в оселях містян було тепло. Через російські обстріли систему опалення доводилося перезапускати з нуля 8 разів, а це безпрецедентний випадок в історії України”, – написав Терехов.


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