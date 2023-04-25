Сирський назвав головні причини утримування Бахмута

Утримання Бахмута виключає вихід противника у фланг та тил угруповань Сил оборони на Лисичанському та Донецькому напрямках.

Про це заявив командувач Східного угруповання військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна“.

Бахмут залишається об’єктом зосередження основних зусиль ворога з-поміж усіх інших напрямків. За словами Сирського, для Росії схід України – це єдина ділянка фронту, де вона з початком “великого наступу” досягла хоч якогось прогресу.

Тобто план ворога “завоювати Україну за три дні” трансформувався у дев’ятимісячні спроби довкола невеликого міста на Донеччині.

Після низки поразок на півночі та півдні України керівництву Росії необхідно продемонструвати хоча б найменший успіх в окупації Донбасу. Не оволодівши ним, окупанти не зможуть розвивати наступ в напрямку Краматорська та Сіверська. Тому російська пропаганда подає бої за Бахмут як другу “битву за Сталінград”, – зазначає генерал-полковник.

При цьому для досягнення своїх цілей Росія не пошкодує ані людських, ані матеріальних ресурсів.

Військову доцільність такої тривалої оборони Бахмута Сирський пояснює таким чином:

“Бої за Бахмут мають важливе значення не лише для ворога, а й для нас. Адже протягом декількох місяців на цьому напрямку ми стримуємо наступ ворога і не даємо йому збільшувати фронт. Окрім того, ми завдаємо ворогу значних втрат – знищуємо їхні найпрофесійніші підрозділи, озброєння та військову техніку.

Подальше утримання Бахмута має важливе значення для нашої оборони з декількох причин:

місто є важливим вузлом оборони, утримання якого забезпечує стійкість оборони угруповання військ в цілому;

Бахмут є вдало розміщеною природною фортецею, яка оточена річками та розміщена на пагорбах, що сприяє веденню оборони;

також захисту міста сприяє наявність багатоповерхової забудови та розвинена інфраструктура на лівому березі річки Бахмутовка, де ведуть оборону наші війська;

бій щодо оволодіння містом є специфічним видом бойових дій, який потребує особливих навичок та створює труднощі для військ, які вели наступ в умовах лісостепу;

Бахмут є частиною Костянтинівсько-Краматорської агломерації, утримання якої виключає вихід противника у фланг та тил угруповань наших військ на Лисичанському та Донецькому напрямках”.