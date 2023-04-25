Суспільство

Сирський назвав головні причини утримування Бахмута

25 Квітня 2023 17:03
17
читать на русском →
війна, бахмут

Утримання Бахмута виключає вихід противника у фланг та тил угруповань Сил оборони на Лисичанському та Донецькому напрямках.

Про це заявив командувач Східного угруповання військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна“.

Бахмут залишається об’єктом зосередження основних зусиль ворога з-поміж усіх інших напрямків. За словами Сирського, для Росії схід України – це єдина ділянка фронту, де вона з початком “великого наступу” досягла хоч якогось прогресу.

Тобто план ворога “завоювати Україну за три дні”  трансформувався у дев’ятимісячні спроби довкола невеликого міста на Донеччині.

Після низки поразок на півночі та півдні України керівництву Росії необхідно продемонструвати хоча б найменший успіх в окупації Донбасу. Не оволодівши ним, окупанти не зможуть розвивати наступ в напрямку Краматорська та Сіверська. Тому російська пропаганда подає бої за Бахмут як другу “битву за Сталінград”, – зазначає генерал-полковник.

При цьому для досягнення своїх цілей Росія не пошкодує ані людських, ані матеріальних ресурсів.

Військову доцільність такої тривалої оборони Бахмута Сирський пояснює таким чином:

“Бої за Бахмут мають важливе значення  не лише для ворога, а й для нас. Адже протягом декількох місяців на цьому напрямку ми стримуємо наступ ворога і не даємо йому збільшувати фронт. Окрім того, ми завдаємо ворогу значних втрат – знищуємо їхні найпрофесійніші підрозділи, озброєння та військову техніку.

Подальше утримання Бахмута має важливе значення для нашої оборони з декількох причин:

  • місто є важливим вузлом оборони, утримання якого забезпечує стійкість оборони угруповання військ в цілому;
  • Бахмут є вдало розміщеною природною фортецею, яка оточена річками та розміщена на пагорбах, що сприяє веденню оборони;
  • також захисту міста сприяє наявність багатоповерхової забудови та розвинена інфраструктура на лівому березі річки Бахмутовка, де ведуть оборону наші війська;
  • бій щодо оволодіння містом є специфічним видом бойових дій, який потребує особливих навичок та створює труднощі для військ, які вели наступ в умовах лісостепу;
  • Бахмут є частиною Костянтинівсько-Краматорської агломерації, утримання якої виключає вихід противника у фланг та тил угруповань наших військ на Лисичанському та Донецькому напрямках”.

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Квітня 2023 17:03
17

Сирський назвав головні причини утримування Бахмута
25 Квітня 2023 15:37
36

Підвищення цін на електроенергію знову відклали
25 Квітня 2023 14:14
28

Кількість жертв ракетного удару по музею у Куп’янську зросла до двох
25 Квітня 2023 13:19
31

Байден балотуватиметься на другий президентський термін
25 Квітня 2023 12:57
107

Медведєв: “Ядерна зброя – це скріпа Росії”
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
усі думки