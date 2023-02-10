Сили ППО знищили 61 ракету окупантів, всього росіяни запустили 71, – Повітряні сили

Сили протиповітряної оборони знищили 61 ворожу ціль російських окупантів під час масованого ракетного обстрілу.

Про це повідомило командування Повітряних сил.

“10 лютого ворог завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

З повітря ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська.

Із кораблів у Чорному морі – крилатими ракетами морського базування типу “Калібр”.

Станом на 11.30 противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, “Калібр” (в т.ч. нічні пуски)”, – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе “Shahed-136/131”, про які повідомляли раніше.