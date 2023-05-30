Сили ППО знищили 29 “Шахедів” на підступах до Києва та в його небі

В ніч на вівторок 30 травня Росія здійснила нову атаку дронами-камікадзе іранського виробництва, протиповітряна оборона знищила 29 із 31 запущеного ворогом “Шахеда”.
Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.
В ніч на 30 травня 2023 року з 23.30 по 4.30 російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками “Shahed-136/131”.
Загалом із півночі та півдня було зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе.
Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 29 ударних БпЛА.
Зазначається, що майже всі дрони було уражено на підступах столиці та у небі Києва.