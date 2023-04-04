Сили ППО знищили 14 “Шахедів” на півдні України

Вночі 4 квітня росіяни атакували Україну з півдня, зафіксовано до 17 пусків дронів-камікадзе “Шахед”, 14 із них – знищено.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
“Російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва “Shahed-136/131”.
Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, ймовірно з району східного узбережжя Азовського моря.
Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” знищено 14 “Шахедів”, – йдеться у повідомлені.
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