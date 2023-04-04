Суспільство

Сили ППО знищили 14 “Шахедів” на півдні України

4 Квітня 2023 06:49
29
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війна, ппо

Вночі 4 квітня росіяни атакували Україну з півдня, зафіксовано до 17 пусків дронів-камікадзе “Шахед”, 14 із них – знищено.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

“Російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва “Shahed-136/131”.

Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, ймовірно з району східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” знищено 14 “Шахедів”, – йдеться у повідомлені.


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