Сили оборони завдали 5 авіаударів по районах зосередження особового складу й техніки росіян — Генштаб

Авіація Сил оборони України протягом доби 17 лютого завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один удар по позиції зенітно-ракетного комплексу військ РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом доби окупанти завдали 6 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська, що на Харківщині. Зазнали пошкоджень три приватні та один багатоповерховий будинок. Крім того, росіяни загалом завдали 10 авіаційних ударів і здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Війська рф основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Зазнають значних втрат у живій силі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено, кажуть у Генштабі.

Протягом доби обстрілів з боку росіян зазнали райони населених пунктів Сумської, Чернігівської та Харківської областей, а також на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

У населеному пункті Каланчак Херсонської області окупанти облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь і привезли 36 ліквідованих і 18 поранених військовослужбовців збройних сил росії.