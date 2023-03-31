Сили оборони відбили 30 ворожих атак на сході, – Генштаб

Українські військові відбили 30 атак російських окупантів на сході. Тим часом загарбники випустили балістичні ракети по мирних містах України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом 31 березня росіяни завдали п’ять ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили більш як 20 обстрілів з РСЗВ.

Окупанти не можуть досягти бажаних результатів на полі бою, тому продовжують цинічно тероризувати мирних українців. У п’ятницю ворог завдав чергового ракетного удару по цивільних об’єктах Запоріжжя та інших населених пунктів України, застосувавши балістичні ракети. Для авіаційних ударів загарбники також задіяли 6 ударних дронів-камікадзе Shahed-136 – усі їх знищили наші бійці.

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили понад 30 ворожих атак. Найзапеклішими залишаються бої за Бахмут, Авдіївку, Мар’їнку та Білогорівку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. В рамках заходів бойової підготовки, завершились навчання підрозділів ССО Збройних сил Білорусі. Водночас, вище політичне керівництво цієї держави продовжує підтримувати агресію РФ та надає ворогу повітряний простір та територію. На білоруських полігонах триває підготовка підрозділів територіальних військ ЗС РФ. Однак ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Окупанти і надалі зберігають військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом п’ятниці загарбники обстріляли населені пункти Баранівка Чернігівської області, Соснівка, Волфине, Кіндратівка, Новомиколаївка, Попівка, Олександрівка Сумської області, а також населені пункти Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Бочкове та Бударки у Харківській області.

На Куп’янському напрямку під ворожі обстріли потрапили Кам’янка, Фиголівка, Синьківка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське – Луганської.

На Лиманському напрямку протягом 31 березня росіяни вели безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Макіївка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та в районі Серебрянського лісництва. Під артилерійські атаки потрапили населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Спірне у Донецькій області.

На Бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмувати Бахмут, намагаються взяти його під повний контроль. Протягом доби загарбники обстріляли населені пункти Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни вели наступальні дії поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та Первомайське, успіху не досягли. Обстріляли населених пунктів Степове, Тоненьке, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби окупанти активно застосовували дрони для коригування вогню артилерії, обстріляли населені пункти Водяне, Вугледар, Велика Новосілка, Красногорівка та Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники активних дій не проводили, удосконалювали оборонні рубежі та позиції у фортифікаційному відношенні. Обстріляли, зокрема, населені пункти Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області, а також Херсон.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.