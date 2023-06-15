Сили оборони продовжують наступ на Бердянському та Бахмутському напрямках

Українські воїни продовжують наступ на Бердянському та Бахмутському напрямках.

Як повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, на Бердянському напрямку бої тривають в районі села Макарівка.

Також бої тривають в районах сіл Новоданилівка та Новопокровка Запорізької області.

«На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії на напрямках Роздолівка – Краснополівка та Берхівка – Ягідне, мали успіх», – сказав Андрій Ковальов.

«Там, де українські воїни обороняються – жодної позиції не втрачено».