Суспільство

Сили оборони продовжують наступ на Бердянському та Бахмутському напрямках

15 Червня 2023 08:44
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війна

Українські воїни продовжують наступ на Бердянському та Бахмутському напрямках.

Як повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, на Бердянському напрямку бої тривають в районі села Макарівка.

Також бої тривають в районах сіл Новоданилівка та Новопокровка Запорізької області.

«На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії на напрямках Роздолівка – Краснополівка та Берхівка – Ягідне, мали успіх», – сказав Андрій Ковальов.

«Там, де українські воїни обороняються – жодної позиції не втрачено».


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