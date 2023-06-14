Суспільство

Сили оборони мають частковий успіх в результаті наступальної операції

14 Червня 2023 10:09
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війна, Деокупація

За останні три доби Сили оборони просунулись на деяких напрямках від 200 метрів до 1,4 кілометра та визволили близько 3 кв. км.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

“На Бердянському напрямку бої тривають в районі села Макарівка. Також йдуть бої в районі сіл Новоданилівка та Новопокровка”, – сказав Ковальов.

Протягом минулої доби на східному та південному напрямках ворог втратив:

  • артилерійську батарею самохідних гармат;
  • 2 комплекси радіоелектронної боротьби;
  • близько 10 одиниць автомобільної техніки;
  • радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби;
  • зенітно-ракетний комплекс.

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