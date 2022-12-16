Суспільство

Сили оборони ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів Українські війська за минулу добу ліквідували 680 окупантів та понад 20 одиниць ворожої техніки. Усього з початку війни втрати Росії становили 97 270 солдатів. Про це свідчать дані Генштабу. Загальні бойові втрати противника станом на 16 грудня орієнтовно склали: особового складу – близько 97 270 (+680) осіб ліквідовано,

танків – 2980 (+5) од.

бойових броньованих машин – 5952 (+6) од.,

артилерійських систем – 1946 (+3) од.,

РСЗВ – 410 (+4) од.,

засоби ППО – 211 (+0) од.,

літаків – 281 (+0) од.,

вертольотів – 264 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+4),

крилаті ракети – 592 (+0),

кораблі/катери – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+0) од.,

спеціальна техніка – 172 (+0). Поділитися:



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