Сили оборони ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів

Українські війська за минулу добу ліквідували 680 окупантів та понад 20 одиниць ворожої техніки. Усього з початку війни втрати Росії становили 97 270 солдатів.
Про це свідчать дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника станом на 16 грудня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 97 270 (+680) осіб ліквідовано,
- танків – 2980 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 5952 (+6) од.,
- артилерійських систем – 1946 (+3) од.,
- РСЗВ – 410 (+4) од.,
- засоби ППО – 211 (+0) од.,
- літаків – 281 (+0) од.,
- вертольотів – 264 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+4),
- крилаті ракети – 592 (+0),
- кораблі/катери – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+0) од.,
- спеціальна техніка – 172 (+0).
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