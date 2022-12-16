Суспільство

Сили оборони ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів

16 Грудня 2022 10:55
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війна

Українські війська за минулу добу ліквідували 680 окупантів та понад 20 одиниць ворожої техніки. Усього з початку війни втрати Росії становили 97 270 солдатів.

Про це свідчать дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника станом на 16 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 97 270 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків – 2980 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 5952 (+6) од.,
  • артилерійських систем – 1946 (+3) од.,
  • РСЗВ – 410 (+4) од.,
  • засоби ППО – 211 (+0) од.,
  • літаків – 281 (+0) од.,
  • вертольотів – 264 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+4),
  • крилаті ракети – 592 (+0),
  • кораблі/катери – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+0) од.,
  • спеціальна техніка – 172 (+0).

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