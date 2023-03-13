Суспільство

Суд звільнив від покарання льотчика, який бомбардував Харків, для подальшого обміну

13 Березня 2023 20:54
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обмін, полон

Суд у Харкові звільнив від відбування покарання для обміну як військовополоненого російського льотчика, який бомбардував Харків.

Про це йдеться в ухвалі Дзержинського районного суду Харкова, оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Льотчика збройних сил рф 2 березня засудили до 12 років позбавлення волі за скоєння злочину проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Він перебував у Київському СІЗО як військовополонений до набрання чинності вироком.

Однак прокурор подав до суду клопотання про звільнення засудженого льотчика від відбування покарання. Суд постановив це клопотання задовольнити.

«Звільнити від відбування покарання засудженого вироком Дзержинського районного суду Харкова… у зв’язку з ухваленням уповноваженим органом рішення про передачу його для обміну як військовополоненого», — йдеться в ухвалі суду.

Засудженого мають звільнити з-під варти та передати представникам уповноваженого органу, який відповідає за поводження з військовополоненими — Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ті, своєю чергою, мають організувати та провести його обмін як військовополоненого.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 7 днів з моменту оголошення.


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