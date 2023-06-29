Створена робоча група для перевірки керівників військкоматів

Керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки перевірять на доброчесність та ефективність виконання службових обов’язків.

Про це заявив заступник міністра оборони України Олександр Павлюк у телемарафоні “Єдині новини”.

Зазначається, що перевірку будуть проводити представники НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіція та ЗСУ.

“Отримав завдання від президента щодо створення робочої групи. Це важливе питання сьогодення, оскільки в інфопросторі дуже багато негативу про діяльність територіальних центрів комплектування. Тому робоча група створена”, – сказав Павлюк.

Він наголосив, що буде створена група від ЗСУ, яка буде аналізувати виконання завдань, приймати відповідну інформацію від людей, аналізувати її.

Павлюк зазначив, що ймовірно, не вдасться провести широкомасштабну перевірку. Проте, він має надію, що можна буде встановити, наскільки кожен керівник відповідає вимогам, що ставляться до нього.

Після перевірки буде проведений аналіз отриманих даних, після чого будуть розроблені пропозиції для керівництва держави щодо подальших заходів з поліпшення роботи військкоматів.