Socar: якість бензину і газу, перевірена роками

У матеріалі розкажемо, як мережа АЗС Сокар відповідає за якість бензину і кому належить бренд Socar

Що таке Socar? Інформація про компанію

Офіційний рік створення Socar – 1992. Назва цього міжнародного паливного гіганта може здивувати, адже насправді це абревіатура, розшифровка якої говорить сама за себе: State Oil Company of Azerbaijan Republic. Іншими словами, ця азербайджанська нафтогазова компанія зі штаб-квартирою в Баку – державна, що, безумовно, свідчить на користь якості продукції: власник не ризикуватиме якістю заради сумнівної тимчасової вигоди, бо в масштабах міжнародних відносин надзвичайно важлива репутація. Тому якість бензину Сокар – поза конкуренцією.

Діяльність Socar охоплює наступні 6 напрямків, що становлять повний цикл:

розвідка родовищ нафти та газу; видобуток вищезгаданих копалин; переробка сировини на готову для реалізації продукцію; нафтохімія (у тому числі розробка нових методів перетворення вуглеводнів); транспортування енергоносіїв; послуги (інженерне вирішення технологічних проблем, нагляд за операційною діяльністю складних інженерних підприємств, планування експлуатації та проектування обладнання).

Дочірня компанія SOCAR Energy Ukraine впевнено вийшла на український ринок 15 років тому – 2008 року. З того часу по всій країні запрацювало 60 автозаправних станцій в 11 областях та 27 населених пунктах (нині 3 з них у Харківській області тимчасово призупинили роботу), а бренд Socar заслужено завоював прихильність та довіру автомобілістів. Насамперед власники автомобілів оцінили не тільки саму наявність бензину та газу, так і те, що Socar відповідає і за якість палива. І репутацію преміум-постачальника палива – також. Socar Ukraine щодня робить свій неоціненний внесок у розвиток корпоративної культури та відповідального бізнесу, розвиваючи окремі громади та регіони своєї присутності та послідовно фінансуючи численні благодійні проекти.

Які безкоштовні додаткові послуги надає Socar?

Сьогодні АЗС – це не просто місце, де можна заправити авто та швиденько виїхати, споживачі очікують на високий рівень сервісу. І постачальники пального дбають про те, щоб весь процес був максимально комфортним, додатково пропонують ще цілий спектр послуг, які може отримати найвибагливіший клієнт. Так, на автозаправці Socar безкоштовно пропонують 32 сервіси (деякі – у колаборації з іншими компаніями), тематично можна згрупувати їх так:

Business-corner (швидкісний Інтернет, сучасний ноутбук, можливість сканування та друку документів), можливість безкоштовного телефонного дзвінка по Україні, Wi-Fi, зарядка будь-якого девайсу (зарядні пристрої є в наявності); на трьох АЗС по дорозі до міжнародних аеропортів – актуальний розклад авіарейсів, а також реєстрація на рейс (ці дві послуги будуть відновлені після скасування військового стану); розклад потягів на АЗС біля Львівського вокзалу; швидкісна паливороздавальна колонка TIR, парковка TIR – для фур; повноцінна кухня/їжа на винос/супермаркет/літня тераса/доставка їжі (Glovo, Bolt Food) + дитячі крісла для годування; інклюзивний туалет, пеленальний столик, послуга чищення взуття; підкачування шин, автомобільний пилосос, автомийка; можливість скористатися такими картками: Visa, MasterCard, sCard, SOCAR Pay+ винесення терміналу; обмін валют, платіжний термінал, поштомат “Нової Пошти”.

Сюди можна віднести програму лояльності Socar для постійних клієнтів – знижки, акції, можливість взяти участь у благодійних проектах, що постійно проводяться компанією. Не дивно, що відгуки на Socar – найпозитивніші: всі очікування клієнтів втілені в бездоганний сервіс, що враховує всі можливі побажання.

Звідки бензин та газ на АЗС SOCAR везуть до України?

У нинішніх умовах транспортування нафтопродуктів морем для подальшої переробки неможливе, тому зараз постачання відбувається бензовозами та залізницею. Нафтопереробні заводи (НПЗ) у Литві, Німеччині, Італії, Греції, Фінляндії, Словаччині, Польщі, Молдові та Румунії є основними джерелами готового палива для українського ринку. У липні 2022 р. почали імпортувати додатково із Болгарії.

Без перебільшення досягненням 2022 року можна вважати той факт, що Socar вдалося відмовитися від закупівлі сирої російської нафти та її переробки на НПЗ STAR у Туреччині.

Якість газу в мережі АЗС SOCAR

У Socar якість газу не поступається бензину та дизелю. Компанія закуповує газ у Польщі, Литві та Латвії. Весь ресурс має сертифікат, що підтверджує європейське походження. Також Socar закуповує газ на внутрішньому ринку, виробництва «Укргазвидобування». Якість газу на Socar відповідає вимогам ДСТУ EN 589: 2017(EN 589:2008+ A1:2012, IDT Палива автомобільні, нафтовий газ скраплений.

Socar: якість бензину та як його виробляють

Шлях від свердловини до паливозаправного пістолета на АЗС на заправці Socar – довгий та складний. І дуже цікавий!

Сира тільки видобута нафта проходить два етапи, перш ніж потрапити на переробку в НПЗ – її аналізують (визначають щільність і вміст домішок – в ості сірки, води, мінералів, твердих включень і т.п.), а також ще в процесі видобутку сировину спочатку грубо очищають (надалі це будуть робити ще кілька разів, але вже на заводі й за допомогою високоточного обладнання. Від цього також залежить якість бензину Socar.

Найцікавіше відбувається на НПЗ: саме тут нафту перетворюють на бензин, це відбувається в декілька стадій:

за допомогою спеціальних емульгаторів та електричного поля з нагрітої нафти прибирають домішки – солі та зайву рідину;

під дією високої температури (+360°С) у процесі кипіння нафту поділяють на фракції, у тому числі й виробляють паливо: зі світлих – дизель, бензин і гас, та якщо з темної – мазут; чим якісніша сировина – тим більше світлої фракції можна з неї виготовити;

додаткове очищення, підвищення показника октанового числа (показника стійкості до детонації) та зменшення об’ємного відсотка токсичного бензолу – вимога та стандарти нового часу та нових автомобілів, які мають бути ощадними та не забруднювати довкілля;

на останній додатковій стадії Socar виробляє ексклюзивну марку пального – Nano, вдосконалену за допомогою спеціальних присадок хімічного концерну BASF; клієнти автозаправок можуть придбати “сокарівські” Nano 95, Nano Extro 95, Nano ДП, Nano 98, Nano Extro 98, Diesel Nano Extro.

Такий підхід дозволяє сміливо стверджувати, що якість бензину Сокар відповідає найвищим очікуванням. Виготовлене в Євросоюзі пальне Сокар Енерджі Україна повністю відповідає високим європейським стандартам, що забезпечує безпроблемну експлуатацію двигунів та зменшує ризики для навколишнього середовища.

Як SOCAR забезпечує високу якість своєї продукції

Контроль якості починається ще на НПЗ: готове пальне розливають залізничними цистернами або бензовозами – і обов’язково опломбують. На власних нафтобазах SOCAR у Львівській, Київській, Харківській та Одеській спеціалісти відбирають проби кожного виду палива та посилають на перевірку до незалежних лабораторій.

Те саме повторно роблять на кожній окремо взятій заправці: беруть проби та аналізують їх за декількома показниками в лабораторії. Ці проби зберігають 10 днів, і, якщо є необхідність, беруть їх заново. Якщо всі покажчики у межах норми, тоді пальне заливають у колонки, додатково пропускаючи вже цього разу через останній фільтр тонкого очищення (працівники АЗС щодня контролюють його справність та за необхідності змінюють). Вибагливіше тестують якість хіба що ліки для немовлят!

Стабільність як пріоритет: внесок Socar у вирішення паливної кризи весни 2022 року

Навесні 2022 року Україна зіткнулася з небаченими масштабами дефіцитом палива: численні ворожі атаки на нафтобази (було знищено 20 з них) та двох НПЗ (а це 50% всього палива), а також паніка та ажіотаж спричинили жахливі наслідки. Але керівництво Сокар Україна мінімізувало їх, зумівши зберегти якість бензину та газу на АЗС, що належать компанії. Вже у червні 2022 року повністю налагодити постачання палива – для цього:

було взято в оренду бензовози; прийнято рішення підвозити продукцію відразу на АЗС (резервуари яких дозволяють накопичувати обсяги пального на тиждень), уникаючи небезпечного зберігання на нафтобазах; розширити мережу європейських постачальників (додалися Італія, Німеччина та Болгарія).

Вжиті форсмажорні заходи дали свої очікувані плоди: Socar Україна вдалося вийти на показники імпорту, які компанія продемонструвала за аналогічний період у 2021 році, тим самим зберігши два найцінніші ресурси – лояльність постійних клієнтів та виконати всі взяті зобов’язання перед власним персоналом, уникнувши звільнень.