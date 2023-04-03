Розсилати повістки через месенджери не будуть, це технічно неможливо – Федоров

Віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що на сьогоднішній день розсилку повісток військовозобов’язаним через месенджери Viber чи Telegram неможливо здійснити.

“Це (розсилку повісток через месенджери) неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов’язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив’язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі”, – сказав Федоров в інтерв’ю Liga.net.

За його словами, навіть технічно запустити розсилку повісток через месенджери поки що неможливо.