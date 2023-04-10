Росіяни активно знищують Бахмут артилерією та авіацією, – Сирський

Російські окупанти активно використовують артилерію та авіацію у боях за Бахмут, вони знищують місто, але не можуть його захопити. Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, який відвідав сьогодні військовослужбовців Збройних Сил України у Бахмуті.

“Для мене велика честь бути пліч-о-пліч з нашими воїнами в цей час”, – написав Сирський.

Він повідомив, що відпрацював з командирами військових частин та угруповань плани з оборони Бахмута, а також зустрівся з бійцями, які захищають місто-фортецю.

“Сили оборони виснажили вагнерівців. Ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Росіяни активно застосовують свою артилерію та авіацію, знищують місто, яке не можуть захопити”, – написав Сирський.

Командувач Сухопутних військ наголосив, що оборона Бахмута триває, українські військові мужньо та професійно виконують поставлене завдання – щодня знекровлюють ворога та знищують його бойовий потенціал.