Суспільство

Росіяни активно знищують Бахмут артилерією та авіацією, – Сирський

10 Квітня 2023 17:16
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бахмут, війна

Російські окупанти активно використовують артилерію та авіацію у боях за Бахмут, вони знищують місто, але не можуть його захопити. Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, який відвідав сьогодні військовослужбовців Збройних Сил України у Бахмуті.

“Для мене велика честь бути пліч-о-пліч з нашими воїнами в цей час”, – написав Сирський.

Він повідомив, що відпрацював з командирами військових частин та угруповань плани з оборони Бахмута, а також зустрівся з бійцями, які захищають місто-фортецю.

“Сили оборони виснажили вагнерівців. Ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Росіяни активно застосовують свою артилерію та авіацію, знищують місто, яке не можуть захопити”, – написав Сирський.

Командувач Сухопутних військ наголосив, що оборона Бахмута триває, українські військові мужньо та професійно виконують поставлене завдання – щодня знекровлюють ворога та знищують його бойовий потенціал.


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