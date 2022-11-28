Суспільство

Росія вивела в море 8 носіїв “калібрів”

28 Листопада 2022 10:38
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війна

Росія готує нову чергову атаку на Україну. Для цього вивела в море надводний ракетоносій, який несе вісім ракет типу калібр.

Про це повідомила речниця пресслужби Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

“У Чорному морі вперше за кілька діб з’явився ракетоносій на бойовому чергуванні. Це надводний ракетоносій, який несе вісім ракет типу “Калібр” на своєму борту. У пунктах базування ворога також знаходяться ракетоносії, які споряджені, які можуть бути залучені протягом кількох годин”, – розповіла Гуменюк.

Вона припустила, що початок тижня буде ознаменований новою атакою і попросила українців бути обережними.

“Сигнали повітряної тривоги і тяжіння нашого ворога до своїх скреп і традицій може бути критичним. Наразі на морі спостерігається шторм, проте ракетоносії здатні зробити пуски навіть за такої погоди”, – сказала речниця.


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