Суспільство

Росія відвела військове командування з Кремінної до Рубіжного, – Гайдай

26 Грудня 2022 12:43
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війна

Військове командування окупаційних військ РФ відійшло з Кремінної до Рубіжного Луганської області, що на 15 км південніше від лінії фронту.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на брифінгу.

“Те, що наші військові вже звільнили Кремінну або вже зайшли на її околиці – не відповідає дійсності, але вже недалеко від Кремінної йдуть бойові дії. І можу сказати, що військове командування певної ланки, яке знаходилося в Кремінній, тепер переміщене в Рубіжне”, – сказав він.

Окрім цього, Гайдай зазначив, що в окупантів були наміри організувати контрнаступ у бік Лимана, проте українські військові зашкодили їхньому втіленню

“Контрнаступу в них не вийшло. Але резерви вони все одно підтягують”, – додав він.


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