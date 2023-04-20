Суспільство

РФ тримає в Чорному морі 3 ракетоносії, загальний залп може становити до 13 “калібрів”

20 Квітня 2023 13:09
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війна

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет “Калібр” загальний залп до 13 ракет.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

“В Азовському морі – 1 ворожий корабель; в Середземному – на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 24 ракет”, – ідеться у дописі.

У відомстві нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.


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