Під час боїв на Сході бувають дні, коли Росія втрачає вдесятеро більше солдат, – Маляр

Під час боїв на Сході бувають дні, коли Росія втрачає вдесятеро більше військових, ніж Україна.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“На жаль, втрати – це неминучий наслідок війни. Без втрат не буває. Одна з головних задач воюючої сторони – знищення фізичної сили противника”, – написала вона.

При цьому Маляр підкреслила, що у росіян втрати більші навіть при тому, що у них перевага за кількістю особового складу та озброєння.

За її словами, у противника були більші втрати і в 2014-2015. Проте зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на користь України.

“У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, але менше з тим”, – додала вона.