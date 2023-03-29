ПЦУ призначила нового виконувача обов’язків намісника Києво-Печерської лаври

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній призначив виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія (Лотиша).

Про це йдеться на сайті ПЦУ.

Також Епіфаній звернувся до уряду з проханням надати Києво-Печерській лаврі у складі ПЦУ приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності. Як ідеться на сайті, предстоятель ПЦУ сподівається, що держава допоможе захистити намісника й монастир «від можливих провокацій з боку прихильників московського патріархату».

Авраамій у 2021 році став архімандритом Української православної церкви московського патріархату. Проте тепер він вирішив приєднатися до Православної церкви України. У своєму зверненні архімандрит назвав це рішення складним, але «єдино правильним і канонічно виправданим».

Також Авраамій звернувся до братії та закликав залишитися у лаврі в складі ПЦУ, звинувативши УПЦ МП у розпалюванні ворожнечі та протистояння.

«Слід чесно визнати — наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу — закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро й остаточно розірвати підлеглість москві, що веде проти нас війну — туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить, як бажає», — каже Авраамій.