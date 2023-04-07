Озброєний чоловік намагався проникнути на територію Міноборони РФ у Москві, – ЗМІ

Чоловік із пістолетом намагався проникнути на територію будівлі Міністерства оборони Росії у центрі Москви.

Про це повідомляють росЗМІ.

“Інцидент стався на КПП біля головної будівлі Міноборони на Фрунзенській набережній. Чоловік у неадекватному стані з пістолетом намагався проникнути на територію міністерства. При цьому він голосно кричав і розмахував руками. Порушника оперативно затримали, мотив вчинку він пояснити не зміг”, – повідомили ТАСС у силових структур.

За інформацією ЗМІ, постраждалих внаслідок інциденту немає.

У чоловіка вилучили зброю та направили на експертизу. Попередньо йдеться про пневматичний пістолет. Стосовно чоловіка склали протокол за статтею про дрібне хуліганство, його направили на обстеження до психіатричного відділення.