Суспільство

Окупанти за добу втратили 8 танків, дві РСЗВ і засіб ППО Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 217 тисяч солдатів. За останню добу ЗСУ знищили ще 680 окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника станом на 14 червня 2023 року орієнтовно склали: особового складу – близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано;

танків – 3943 (+8) од.;

бойових броньованих машин – 7653 (+11) од.;

артилерійських систем – 3783 (+17) од.;

РСЗВ – 603 (+2) од.;

засоби ППО – 364 (+1) од.;

літаків – 314 од.;

гелікоптерів – 300 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3324 (+15) од.;

крилаті ракети – 1196 (+13) од.;

кораблі /катери – 18 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6482 (+9) од.;

спеціальна техніка – 516 (+5).



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