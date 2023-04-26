Окупанти за день завдали 3 ракетних та 31 авіаційний удар по Україні — Генштаб

Війська росії упродовж 26 квітня завдали 3 ракетних, 31 авіаційного удару та близько 26 обстрілів з РСЗВ. Є поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу Supercam.

Основні зусилля росія зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби там було відбито 43 атаки противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.