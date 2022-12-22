Окупанти вивозять полонених на фальшиві обміни, а потім кажуть їм про відмову України — омбудсмен

Російські окупанти часом навмисно вивозять українських полонених нібито на обмін, а потім повертають до колонії й кажуть, що Україна відмовляється їх міняти.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що Україна не відмовилася від жодної людини, запропонованої російською стороною на обмін. А ці фальшиві обміни українська сторона розглядає як різновид тортур.

«Україна постійно порушує питання щодо поводження з нашими полоненими на міжнародному рівні. Завдяки цьому тиску умови утримання останнім часом покращилися. Про це свідчать і ті, хто повернувся з полону. Координаційний штаб працює для повернення кожного українця додому», — зазначили в офісі омбудсмена.