Суспільство

Окупанти вивозять полонених на фальшиві обміни, а потім кажуть їм про відмову України — омбудсмен

22 Грудня 2022 16:35
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полон

Російські окупанти часом навмисно вивозять українських полонених нібито на обмін, а потім повертають до колонії й кажуть, що Україна відмовляється їх міняти.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що Україна не відмовилася від жодної людини, запропонованої російською стороною на обмін. А ці фальшиві обміни українська сторона розглядає як різновид тортур.

«Україна постійно порушує питання щодо поводження з нашими полоненими на міжнародному рівні. Завдяки цьому тиску умови утримання останнім часом покращилися. Про це свідчать і ті, хто повернувся з полону. Координаційний штаб працює для повернення кожного українця додому», — зазначили в офісі омбудсмена.


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