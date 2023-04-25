Окупанти в Мелітополі підчепили сибірську виразку, поки копали окопи, – Федоров

Росіяни у тимчасово окупованому Мелітополі випадково розрили скотомогильник, копаючи окопи, внаслідок чого ворожі військові підхопили сибірську виразку.

Про це пише мер міста Іван Федоров.

За його словами, наразі цілий ворожий підрозділ перебуває на карантині, двох хворих військових з міста вивезли.

“Мінус ворожий підрозділ тепер сидить на карантині. А двох росвійськових спочатку привезли до лікарні Мелітополя, але після підтвердження діагнозу швидко списали – вивезли у невідомому напрямку. Навіть українська земля відтісняє окупантів. Хеппі енду їм точно не буде”, – пише Федоров.