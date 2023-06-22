Окупанти намагалися наступати на Харківщині, – Генштаб

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Огірцевого та Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Степне, Ворожба, Кіндратівка, Андріївка, Писарівка, Нова Січ, Славгород Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Плетенівка, Тихе, Варварівка, Бударки, Чугунівка, Амбарне в Харківській області.
- На Куп’янському напрямку здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки та завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
- На Лиманському напрямку завдав авіаційних ударів в районах Невського Луганської області та Іванівки, Торського, Білогорівки, Діброви та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку завдав авіаційних ударів в районах Богданівки, Білої Гори та Північного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Рай-Олександрівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне, Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку проводив безуспішні наступальні дії в районі Сєверного та Авдіївки. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Ласточкине, Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Максимільянівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда Донецької області.
- На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Золотої Ниви, Великої Новосілки та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Сторожевого та Макарівки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новоочеретувате, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка Донецької області; Левадне, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Степове, П’ятихатки, Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Дудчани, Іванівка, Садове, Молодіжне, Білозерка, Антонівка, Херсон, Дніпровське Херсонської області.
Унаслідок підриву Каховської ГЕС, в низці населених пунктів на тимчасово захопленій території Херсонської області різко погіршилась санітарно-епідеміологічна ситуація.
Зокрема, через відсутність доступу цивільного населення до належного медичного забезпечення та якісної води, в домашніх осередках відзначено спалахи вірусного гепатиту А, також існує загроза поширення інших вірусних хвороб.
В свою чергу російські окупанти не визнають збільшення кількості захворюваності та навпаки намагаються це приховати. Заходів зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні не проводять.
Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв’язку окупантів.