Суспільство

Окупанти формують “добровольчі загони” з росіян у захоплених районах

25 Листопада 2022 15:54
32
окупація

У тимчасово окупованих регіонах російські загарбники почали формувати “добровольчі батальйони” з росіян, яких завозять з різних регіонів РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти оголосили про створення “добровольчих батальйонів” на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей ще у вересні, але охочих вступити до їх лав не виявилося.

“Росіяни запускали рекламні кампанії, вивішували білборди та заманювали людей грошима, проте марно. Головний гауляйтер Запорізької області Євген Баліцький навіть заявляв, що його син записався до батальйону, але в результаті його син ховається в Криму”, – йдеться у повідомленні.

Відтак так звані “добровольці” з Росії і виступають головними статистами пропагандистських відео із тренуваннями “батальйонів”, при цьому їхні обличчя зазвичай приховане.

“Така ситуація добре ілюструє ступінь “підтримки” окупантів з боку місцевих, адже охочих воювати за агресора проти “нацистів” немає, які б цифри на “референдумах” вони не малювали”, – додали в ЦНС.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Листопада 2022 15:07
55

СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині
25 Листопада 2022 14:47
57

“Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла
25 Листопада 2022 13:58
18

Енергопостачання в Україні відновлено на 70%
25 Листопада 2022 13:08
79

Глава Укрзалізниці вибачився перед пасажирами
25 Листопада 2022 12:55
35

Forbes: Росія витратила на війну чверть свого річного бюджету
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
усі думки