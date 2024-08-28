Суспільство

Невідомі дрони літали над заводом Kongsberg із виробництва ракет у Норвегії
28 Серпня 2024 16:39
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норвегія
Зона заборони для польотів дронів над виробничими потужностями компанії Kongsberg / Фото: Kongsberg

У Норвегії невідомі дрони здійснили розвідку виробничого комплексу компанії Kongsberg, де здійснюється виробництво протикорабельних ракет.

Про це повідомляє норвезьке видання TV2.

Інцидент відбувся у ніч на п’ятницю з 22 на 23 серпня 2024 року, коли охорона підприємства помітила у небі невідомі дрони.

“У нас є цілодобова охорона, і саме наші охоронці спостерігали дрони над технологічним парком у ніч на п’ятницю 23 серпня”, — сказав Ронні Лі, менеджер із комунікацій групи Kongsberg.

Безпілотники були помічені безпосередньо над Kongsberg Technology Park, де розміщені потужності підприємства Kongsberg Defence & Aerospace.

Підприємство спеціалізується на виробництві протикорабельних крилатих ракет NSM та JSM, пускових установок зенітно-ракетних систем NASAMS та іншого військового обладнання.


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