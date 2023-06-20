На Таврійському напрямку ЗСУ знешкодили понад п’ять рот росіян

Українські військові просуваються на Таврійському напрямку, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад п’ять рот.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1487 вогневих завдань. Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад п’ять рот. Було знищено та пошкоджено 46 одиниць військової техніки противника. Мова йде про:

13 танків;

7 одиниць БМП, БТР;

БпЛА “Supercam”, БпЛА “Shahed-136”;

4 гаубиці 2С19 “Мста-С”;

гаубиця 2А65 “Мста-Б”;

зенітний ракетний комплекс “Бук”;

2 протитанкові гармати МТ-12 “Рапіра”;

РЛС “Зоопарк”;

важка вогнеметна система “Сонцепьок”.

Тарнавський повідомив, що також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів ворога.