Суспільство

На Таврійському напрямку ЗСУ знешкодили понад п’ять рот росіян

20 Червня 2023 15:22
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війна

Українські військові просуваються на Таврійському напрямку, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад п’ять рот.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1487 вогневих завдань. Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад п’ять рот. Було знищено та пошкоджено 46 одиниць військової техніки противника. Мова йде про:

  • 13 танків;
  • 7 одиниць БМП, БТР;
  • БпЛА “Supercam”, БпЛА “Shahed-136”;
  • 4 гаубиці 2С19 “Мста-С”;
  • гаубиця 2А65 “Мста-Б”;
  • зенітний ракетний комплекс “Бук”;
  • 2 протитанкові гармати МТ-12 “Рапіра”;
  • РЛС “Зоопарк”;
  • важка вогнеметна система “Сонцепьок”.

Тарнавський повідомив, що також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів ворога.


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