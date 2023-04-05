Суспільство

На полицях магазинів окупованої Луганщини з’явилися іранські товари, – ЦНС

5 Квітня 2023 13:00
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окупація

Українське підпілля повідомило, що в магазинах тимчасово окупованої Луганської області з’явилися товари іранського виробника.

Про це поінформував Центр національного спротиву (ЦНС).

Представники українського підпілля повідомили, що в районах тимчасово окупованої Луганської області продають іранські товари, зокрема в магазинах Білокуракиного з’явилися кисломолочні продукти іранської Sabah industrial group.

“Нагадаємо, до деокупації Херсона, на поличках місцевих магазинів також продавали товари з Ірану. Так Іран допомагає покривати дефіцит продуктових товарів, які вже не виробляються на території РФ, або більше не імпортуються до неї”, – зазначили в ЦНС.


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