На полицях магазинів окупованої Луганщини з’явилися іранські товари, – ЦНС

Українське підпілля повідомило, що в магазинах тимчасово окупованої Луганської області з’явилися товари іранського виробника.

Про це поінформував Центр національного спротиву (ЦНС).

Представники українського підпілля повідомили, що в районах тимчасово окупованої Луганської області продають іранські товари, зокрема в магазинах Білокуракиного з’явилися кисломолочні продукти іранської Sabah industrial group.

“Нагадаємо, до деокупації Херсона, на поличках місцевих магазинів також продавали товари з Ірану. Так Іран допомагає покривати дефіцит продуктових товарів, які вже не виробляються на території РФ, або більше не імпортуються до неї”, – зазначили в ЦНС.