Суспільство

На Харківщині збили дрон-камікадзе, який летів з РФ

24 Квітня 2023 14:39
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війна

У Харківській області збили російський ударний дрон-камікадзе.

Про це 24 квітня повідомила пресслужба прикордонників.

За даними управління, окупанти “останнім часом все частіше намагаються завдавати удари по позиціях прикордонників та Сил оборони України” з повітря.

“Днями, під час виконання бойових завдань, прикордонники зафіксували ударний дрон-камікадзе, який перетнув державний кордон та летів вглиб території України. Політ був не довгий”, — сказано у повідомленні.

Дрон змогли збити з автоматичної зброї.


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