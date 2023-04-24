На Харківщині збили дрон-камікадзе, який летів з РФ

У Харківській області збили російський ударний дрон-камікадзе.
Про це 24 квітня повідомила пресслужба прикордонників.
За даними управління, окупанти “останнім часом все частіше намагаються завдавати удари по позиціях прикордонників та Сил оборони України” з повітря.
“Днями, під час виконання бойових завдань, прикордонники зафіксували ударний дрон-камікадзе, який перетнув державний кордон та летів вглиб території України. Політ був не довгий”, — сказано у повідомленні.
Дрон змогли збити з автоматичної зброї.
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