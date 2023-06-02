Суспільство

На Харківщині за добу п’ять постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

2 Червня 2023 08:57
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війна

П’ятеро людей зазнали поранень протягом 1 червня внаслідок обстрілу Харкова та Вовчанська.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова поранень дістали двоє людей — 63-річна жінка та 56-річний чоловік, які отримали медичну допомогу на місці.

Також Синєгубов розповів про трьох поранених протягом дня внаслідок обстрілів Вовчанська.

“У місті пошкоджено магазин, приміщення пожежної частини, житлові будинки, сталися пожежі. Внаслідок обстрілів троє людей отримали поранення”, — написав Синєгубов.


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