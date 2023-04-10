Михайло Поплавський йде з посади ректора КНУКіМ

Ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський заявив про намір піти з посади і стати головою вченої ради вишу.

“21 квітня – 30 років, як я очолюю легендарний Університет культури! Головне для кожного артиста: своєвчасно піти зі сцени під аплодисменти! Я хочу передати повноваження молодому ректору і бути головою Вченої ради, допомагати. Завжди має бути межа і почуття міри”, – написав Поплавський у своїх соціальних мережах.

Він наголосив, що “університет майбутнього” – це його мрія, яку він реалізує разом із командою вишу.