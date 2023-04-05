Суспільство

Московського попа, який відмовився відспівувати полеглого воїна, вигнали з храму

5 Квітня 2023 15:09
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церква

Місцеві у селі на Буковині вигнали з храму московського священника, який відмовлявся відспівувати полеглого на війні захисника.

Про це повідомляють місцеві видання.

Зазначається, що люди, які прийшли 5 квітня попрощатися з військовим, майже годину стояли під церквою з проханнями занести труну загиблого до церкви.

“Нас не пускав “батюшка” Дуров, який і керував прихильниками УПЦ, які були у церкві”, – каже священик ПЦУ Віталій.

Після тривалої суперечки вірян московського патріархату разом з їхнім священником вигнали з церкви.

Похорон українського воїна відбувся українською мовою. Його відспівували священники ПЦУ. Це була перша служба українською в храмі архістратига Михайла у Задубрівці.

Слід зазначити, що віряни цієї церкви ще чотири роки тому перейшли до ПЦУ. У громади усі документи на руках, але прихильники московського патріархату не пускали до церкви вірян української церкви і не дозволяють проводити богослужіння.


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