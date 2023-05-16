Суспільство

McDonald’s відновив роботу у Кременчуці та Полтаві

16 Травня 2023 09:45
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McDonald’s

Мережа ресторанів McDonald’s в Україні з вівторка, 16 травня, відновила роботу у Полтавській області – відкрито ресторани в Кременчуці та Полтаві. Про це повідомила її пресслужба.

Ресторан у Кременчуці розташований на вул. Київській, 6, у Полтаві – на вул. Європейській, 187а.

Вони не працювали з початку повномасштабного російського вторгнення.

“Із відкриттям цих закладів McDonald’s вже відновив понад 70% ресторанів мережі. Разом із щойно відновленими закладами в Україні нині працюють 87 ресторанів McDonald’s”, – повідомила компанія.


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