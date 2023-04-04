Літаки МіГ-29 від Польщі та Словаччини лише трохи посилять ЗСУ, але не забезпечать вдалий контрнаступ — Повітряні сили

Радянські винищувачі МіГ-29, які Україні передають Польща та Словаччина, лише трохи посилять ЗСУ, але не забезпечать вдалий контрнаступ та перемогу.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він наголосив, що для завоювання переваги в повітрі та перемоги Україні потрібні сучасні багатоцільові літаки із широким спектром озброєння.

Ігнат також спростував інформацію зі ЗМІ про те, що Україна отримала 72 винищувачі МіГ-29 та нібито укомплектувала ними три бригади. Речник нагадав, що насправді ж у складі Повітряних сил є 5 винищувальних бригад. Серед них загалом три мають на озброєнні МіГ-29.

Також про потребу у західних винищувачах в інтерв’ю «АрміяInform» розповів керівник одного зі структурних підрозділів командування Повітряних сил Володимир Логачов.

За його словами, Україна хоче отримати літаки F-16, щоб використовувати їх як бойову платформу, з якої застосовуватимуть багато засобів ураження. Також така техніка дозволить зберегти життя українських пілотів.

«Ми підійняли в небо, відновили, відремонтували всі свої літаки, наші льотчики працюють понаднормово, проте вище голови стрибнути неможливо. Варто визнати, що наш авіаційний парк не дозволяє ефективно вести бойові дії. Усі наші штурмовики, винищувачі, бомбардувальники дають можливість лише стримувати ворога на певних рубежах. Та й те за умови, що ми діємо в комплексі з протиповітряною обороною», — пояснив Логачов.

Він каже, що ракета Р-77, яку використовують російські літаки, летить на удвічі більшу відстань, ніж українські ракети. Крім того, українські радіолокаційні ракети напівактивні, а російські — активні. Це означає, що український пілот після пуску мусить далі продовжувати політ і підсвічувати радаром ворожу повітряну ціль.

Водночас росіяни виконують пуски з набагато більшої дальності за принципом “вистрілив і забув”, набагато менше ризикуючи своїм життям, розповідає Логачов.

Також він нагадав, що в окупантів є літак дальнього радіолокаційного виявлення, який здатен бачити майже всю Україну.

«Це суттєво покращує управління боєм. Без F-16 та достатньої кількості далекобійного ППО ми не маємо змоги їх дістати чи відігнати подалі. F-16 зможе знищувати повітряні цілі, не заходячи в зону ворожого наземного ППО», — пояснює посадовець.