Суспільство

Ліквідований на Запоріжжі генерал міг бути в.о. командувача російською армією – британська розвідка

16 Червня 2023 09:15
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війна

За даними управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, російський генерал Сєргєй Горячєв, убитий у вівторок під час українського ракетного удару в Запорізькій області, на момент смерті, можливо, виконував обов’язки командувача російською армією.

Аналітики зазначають, що генерал-майор Сергій Горячєв, який був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії РФ, майже напевно загинув під час удару по командному пункту приблизно 12 червня на півдні України.

«Зважаючи на те, що призначений командувачем 35 АК генерал-лейтенант Алєксандр Санчик заповнює прогалину у вищому штабі, існує реальна можливість того, що Горячєв був виконуючим обов’язки командувача армії на момент своєї загибелі», – вважають аналітики.

Горячєв – перший російський генерал, підтверджений як загиблий в Україні з початку 2023 року. У березні 2022 року його підрозділи були присутні під час масового вбивства цивільного населення в Бучі, а в червні 2022 року підрозділ був значною мірою знищений під Ізюмом.


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