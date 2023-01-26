Суспільство

Київська міськрада опублікувала фото після вибуху в Дніпровському районі столиці

26 Січня 2023 10:40
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Міська рада Києва опублікувала фото після вибуху у Дніпровському районі.

“Вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом”, – йдеться в дописі.


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