Суспільство

Київ уночі атакували “Шахеди”: ППО збила всі цілі

3 Травня 2023 07:45
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війна, ппо

Росіяни атакували Київ іранськими дронами Shahed вночі 3 травня. Протиповітряна оборона збила всі цілі.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Так, окупанти атакували повітряний простір столиці втретє за останні 6 днів. За попередньою інформацією, навколо Києва виявили та збили всі ворожі цілі. Станом на 6:00 інформації про постраждалих і руйнування не було.

«Цього разу Київ був атакований виключно дронами. За попередньою інформацією, рашисти, як зазвичай, використали іранські БпЛА Shahed. Звичайною та незмінною залишається і тактика противника — з настанням темного часу доби, країна-терорист запустила свої баражуючі боєприпаси з різних напрямків», — написав начальник КМВА Сергій Попко.

Повітряна тривога тривала у Києві з 00:14 до 04:48. У цей час жителі міста повідомляли про вибухи.


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