Клініка ЕКЗ: дайте собі шанс бути щасливими

Щодня в нашій країні зростає кількість людей, які не можуть стати батьками. Ця проблема виникає через безліч причин. На щастя, більшість випадків піддаються успішному лікуванню. Якщо ви готові почати шлях до малюка, LITA – клініка ЕКЗ у Києві чекає на вас.

ЕКЗ: що це?

ЕКЗ, іншими словами, екстракорпоральне запліднення, є процедурою штучного зачаття в лабораторних умовах. Вона передбачає безпосереднє запліднення яйцеклітини поза організмом жінки. Деякий час ембріон культивується в інкубаторі (3 – 5 доби), а потім його переносять в матку жінки. Саме на такому етапі розвитку ембріон попадає в матку і в природному зачатті.

Ця процедура досить складна. Тут важливо врахувати безліч різних чинників. Саме тому нею мають займатися спеціально навчені фахівці, які мають великий досвід роботи у сфері репродуктології.

Етапи виконання ЕКЗ

Після того, як ви зі своєю другою половинкою вирішили звернутися за допомогою до фахівців, вам потрібно бути готовим відвідувати клініку разом. Особливо на перших етапах програми.

При першому знайомстві з лікарем буде проведено опитування щодо ситуації та окремих моментів вашого життя. Відповідати необхідно максимально чесно, щоб фахівець зміг встановити причину безпліддя.

Після огляду вам можуть запропонувати додаткові дослідження. Як тільки лікар отримує результати, він:

Вивчає їх;

Визначає можливі причини ненастання вагітності;

Розробляє план дій;

Підбирає методи лікування.

Адже кожна ситуація має свої шляхи вирішення.

Особливості підготовки до процедури ЕКЗ

ЕКЗ проводять при:

непрохідності маткових труб;

ановуляції;

ендометріозі;

безплідді неясного генеза;

відсутності ерекції та еякуляції;

необхідності у діагностуванні ембріона;

недостатній рухливості, низькій якості сперматозоїдів.

Перед безпосереднім проведенням процедури чоловік та жінка обов’язково проходять комплексне обстеження репродуктивного здоров’я. Якщо в процесі виявлено захворювання, лікар призначить лікування. І тільки після цього буде виконано ЕКЗ або інші методи ДРТ.

Часто після успішного лікування супутніх захворювань, ЕКЗ вже не проводять, оскільки пара може самостійно зачати малюка.

Як скористатися послугами?

Якщо вас зацікавила процедура ЕКЗ, записатися на прийом до лікаря можна тут. Менеджер розгляне ваш запит у найближчий робочий час та зв’яжеться з вами для уточнення деталей співробітництва.

Якщо ви маєте питання, ви зможете їх поставити консультантам клініки.

Вартість послуг спеціалістів клініки залежить від:

Типу послуг;

Рівня складності ситуації;

Особливостей процедури запліднення.

Ціни на окремі види послуг наведені в каталозі. Для проведення точних розрахунків вартості ЕКЗ зв’яжіться з офіційним представником клініки.