Харків повністю знеструмлено, не працює метро

Після вибухів, які пролунали у Харкові, у місті зникло світло.

Про це журналістам повідомила речниця “Харківобленерго” Марина Шевченко.

Метрополітен у Харкові тимчасово призупинив роботу, повідомив речник Олексій Бітнер.

“Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Попередньо, без постраждалих. Можливі перебої з електропостачанням”, — повідомив голова Харківської ОВА Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті працюють “Пункти Незламності”, де можна зарядити телефони та попити гарячого.