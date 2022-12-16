Суспільство

Харків повністю знеструмлено, не працює метро

16 Грудня 2022 09:45
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війна, електроенергія

Після вибухів, які пролунали у Харкові, у місті зникло світло.

Про це журналістам повідомила речниця “Харківобленерго” Марина Шевченко.

Метрополітен у Харкові тимчасово призупинив роботу, повідомив речник Олексій Бітнер.

“Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Попередньо, без постраждалих. Можливі перебої з електропостачанням”, — повідомив голова Харківської ОВА Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті працюють “Пункти Незламності”, де можна зарядити телефони та попити гарячого.


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