Харків повністю знеструмлено, не працює метро

Після вибухів, які пролунали у Харкові, у місті зникло світло.
Про це журналістам повідомила речниця “Харківобленерго” Марина Шевченко.
Метрополітен у Харкові тимчасово призупинив роботу, повідомив речник Олексій Бітнер.
“Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Попередньо, без постраждалих. Можливі перебої з електропостачанням”, — повідомив голова Харківської ОВА Синєгубов.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті працюють “Пункти Незламності”, де можна зарядити телефони та попити гарячого.
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