Суспільство

Екіпаж ББМ Bradley вижив після прямого влучання “Граду”. Маляр розповіла подробиці

15 Червня 2023 12:22
38
читать на русском →
війна, зброя

Заступник міністра оборони Ганна Маляр показала підбиту в ході наступу бойову машину піхоти Bradley та вцілілий екіпаж воїнів 47 окремої механізованої бригади “Магура”.

За її словами, на знімках можна побачити українську Bradley після прямого влучання ракети з реактивної системи “Град”, а також екіпаж, який успішно евакуювався після удару і продовжує виконувати завдання на іншій техніку.

Ушкоджена БМП американського виробництва вже на ремонті.

Вона зазначила, що Bradley отримала пряме попадання у башту і спалахнула — екіпаж евакуювався, а механік-водій відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. Лише один воїн отримав легку контузію.

“Цей приклад доводить, що заявлена виробником неабияка бойова живучість — не просто слова. Bradley допомагає зберегти найцінніше — життя. А сталь завжди можна відновити. Немає техніки, яку неможливо знищити, є техніка, яка рятує життя”, — резюмувала Маляр.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Червня 2023 11:55
29

Українські пілоти розпочали навчання на F-16
15 Червня 2023 11:31
40

Кількість прихильників повної заборони УПЦ МП в Україні значно зросла (опитування)
15 Червня 2023 10:59
39

Україна задіяла далеко не всі сили у наступі, головна битва попереду, – Reuters
15 Червня 2023 10:32
58

ФСБ готує ІПСО про “російське громадянство” українських лідерів, – СБУ
15 Червня 2023 10:04
112

У Росії влаштували “суд” над захисниками Маріуполя, – AP
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
Ігор Черняк

Найкращі йдуть, а лишаються ті, хто лишаються
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Пам’ятник
Денис КАЗАНСКИЙ

Саморасчеловечивание
Александр КИРШ

США последовательно саботируют настоящую помощь Украине и поддерживают мордор
усі думки