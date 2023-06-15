Екіпаж ББМ Bradley вижив після прямого влучання “Граду”. Маляр розповіла подробиці

Заступник міністра оборони Ганна Маляр показала підбиту в ході наступу бойову машину піхоти Bradley та вцілілий екіпаж воїнів 47 окремої механізованої бригади “Магура”.

За її словами, на знімках можна побачити українську Bradley після прямого влучання ракети з реактивної системи “Град”, а також екіпаж, який успішно евакуювався після удару і продовжує виконувати завдання на іншій техніку.

Ушкоджена БМП американського виробництва вже на ремонті.

Вона зазначила, що Bradley отримала пряме попадання у башту і спалахнула — екіпаж евакуювався, а механік-водій відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. Лише один воїн отримав легку контузію.

“Цей приклад доводить, що заявлена виробником неабияка бойова живучість — не просто слова. Bradley допомагає зберегти найцінніше — життя. А сталь завжди можна відновити. Немає техніки, яку неможливо знищити, є техніка, яка рятує життя”, — резюмувала Маляр.