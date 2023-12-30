Дитсадок у метро Харкова почне працювати з 15 січня

До дитячого садка, який функціонуватиме в приміщеннях харківського метрополітену, вже записалося більше 600 дітей.

Про це сьогодні, 30 грудня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, свої двері для маленьких харків’ян метросадок відчинить 15 січня.

«Багато батьків хоче, щоб їхні діти нормально підготувалися до школи. Тому ми й відкриваємо метросадок. І я сподіваюся, що завдяки цьому дошкільнята зможуть добре підготуватися до наступного навчального року», – зазначив Ігор Терехов.