До звільненої Балаклії повернулись рятувальники

У середу, 14 вересня, загін рятувальників повернувся до міста Балаклія та приступив до виконання робіт.

“Після прибуття зведеного загону, на центральній площі Балаклії відбулось шикування особового складу”, – йдеться у повідомленні.

Заступник голови ДСНС України Дмитро Бондар окреслив основні завдання, які мають бути виконані найближчим часом.

“Вже сьогодні стартували роботи з розмінування найважливіших об’єктів критичної інфраструктури міста, щоб дати можливість працювати іншим аварійним і комунальним службам задля відновлення безпечних і нормальних умов життя його мешканців”, – заявили у ДСНС.